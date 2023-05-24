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Avrupa'da yeni imzalar atıldı! Arkas Lojistik'ten dev anlaşma...

24.05.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Lojistik, Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi Duisport ve İsviçreli demiryolu şirketi Hupac ile anlaşma imzaladı.

Avrupa'da yeni imzalar atıldı! Arkas Lojistik'ten dev anlaşma...

Anlaşma sayesinde İstanbul Halkalı’dan çıkan yükler Avrupa’ya ulaşacak. Halen 45’lik konteynerleriyle her gün düzenli olarak Halkalı gar çıkışlı intermodal hizmetine devam eden şirket, Almanya (Ruhr Gebit bölgesi), Belçika, Hollanda taşımaları da gerçekleştirecek. Anlaşma ile Arkas Lojistik, 24 ton kapasiteli taşımalarını kapıdan kapıya yaklaşık 7-9 gün gibi kısa bir sürede tamamlamış olacak. Servis rotasında bulunan tüm servis sağlayıcılarla aktif işbirliği yapılan sistemde Duisport terminali üzerinden Avrupa ve Asya’ya 400’den fazla demiryolu bağlantısı ve 80’den fazla doğrudan varış noktası mevcut.

Anlaşmayı değerlendiren Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Duisport ve Hupac arasında intermodal taşımacılık alanında yapılan hizmet sözleşmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti. Göçmez, “Bu anlaşmayla ihracatçımızın, üreticimizin dolayısıyla da ülkemizin ticaret hacmine sürdürülebilir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Arkas Lojistik’in 2025 yılında teslim alacağı çevreci özelliklere sahip beş lokomotif yatırımı da büyük resimde geleceğin lojistik çözümlerinde önemli bir yere sahip olacak” dedi.

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