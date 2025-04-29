Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama: "Aynı sisteme bağlıyız"

Avrupa'da dün öğle saatlerinde başlayan ve İspanya ile Portekiz başta olmak üzere Fransa ve Belçika'da da ekili olan büyük çaplı elektrik kesintisi şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce kişi metrolarda mahsur kalırken ameliyatlar ertelendi, trafik lambalarının çalışmaması nedeniyle yollarda büyük kaos yaşandı, İspanya OHAL ilan etti.

Neredeyse bir gün süren kesintilerin ardından sabah saatlerinde İspanya, trofaların yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün Kabine Toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Gazeticilerin, "Türkiye elektrik kesintilerinden etkilenir mi?" sorusuna cevap veren Bakan Bayraktar, şu cevabı verdi:

“Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız”

2015 YILINDA YAŞANMIŞTI!

Türkiye’de de 2015 yılında 6 ila 12 saatlik bir enerji kesintisi yaşanmış, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır gibi büyük şehirler başta olmak üzere onlarca şehre elektrik verilememişti. Kesintinin sebebi ise bakıma alınan bazı hatların ardından doğu ve batı arasındaki hatların yoğunluğu taşıyamaması olarak açıklanmıştı.