Avrupa Merkez Bankası da kararını verdi: Faizlerde sürpriz yok! Euro düşüşe geçti...

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda, devam eden yüksek enflasyon baskıları karşısında faiz oranlarının 25 baz puan artırılmasına karar verdi.

Yönetim Konseyi yaptığı değerlendirmede, gelen bilgelerin genel olarak orta vadeli enflasyon görünümü konusunda Yönetim Konseyi'nin önceki toplantısında ortaya koyduğu değerlendirmeleri desteklediğini vurguladı.

Gelecekteki kararların politika faizlerinin enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyeye getirilmesine sağlayacağını belirten ECB, faizi gerektiği sürece sınırlayıcı seviyede tutacaklarını vurguladı.

Yönetim Konseyi açıklamasında, uygun seviyeyi ve faizi o seviyede ne kadar kalacağını belirlemek için verilere bağlı yaklaşım izlemeye devam edeceklerini aktarılırken, faiz oranlarının para politikası duruşunu belirlemede ana arç olmaya devam edeceğini ifade edildi.

Konsey, Varlık Alım Programı-APPI ile alınmış varlıkların ana para öemelerinin Temmuz 2023'ten sonra atırıma yönlendirilmemesini beklediklerini de vurguladı. AMB, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar euro azalmanın devam edeceğini de ifade etti. Metinde gelecekteki kararların faizleri yeterince sıkılaştırıcı konuma getireceği ifade edildi.

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Euro dolar paritesi, ECB'nin politika duyurularına verilen ilk tepkiyle ılımlı bir düşüş baskısı altına girdi ve 1.1050 bölgesine geriledi. Yurt içinde ise euro/TL 21,52 seviyelerine geriledi.



