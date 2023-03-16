Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Banka daha önce 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini duyurmuştu. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte ayrıntılar...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün (16 Mart 2023 Perşembe) açıklanacak.

Bu yılın ikinci ECB toplantısı bugün gerçekleşecek.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gidecek.

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlamalara paralel Avrupa Merkez Bankası'nın adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini ifade etti.

