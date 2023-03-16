FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

16.03.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün (16 Mart 2023 Perşembe) günü belli olacak. Tüm gözler, yapılacak açıklamaya çevrildi. ECB toplantısında çekirdek enflasyon kaynaklı endişelerin öne çıkması bekleniyor. Birçok kişi internette "(ECB) Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusunu araştırıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Banka daha önce 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini duyurmuştu. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte ayrıntılar...

2

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugün (16 Mart 2023 Perşembe) açıklanacak.

Bu yılın ikinci ECB toplantısı bugün gerçekleşecek.

3

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gidecek.

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlamalara paralel Avrupa Merkez Bankası'nın adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…
Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdiPetrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi
Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

En Çok Okunan Haberler

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Darphane’den inşaat demiri kararı! Zorunlu oluyor...

Darphane’den inşaat demiri kararı! Zorunlu oluyor...

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

Togg önsipariş için 60 bin TL şartı!

Togg önsipariş için 60 bin TL şartı!

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.