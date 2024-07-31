Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'den Türkiye kararı! Yatırım yaptılar

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayarken, şirket tahvil ve hisselerine de yatırım yaptı.

Bloomberg'in haberine göre, Amundi’nin gelişmekte olan piyasalar bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov “Bu biraz zaman alacak. Büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.

2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor.