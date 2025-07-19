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Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu!

İstanbul Havalimanı, haziran ayında günlük ortalama 1560 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 2025 yılı haziran ayına ait Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinde yer alan rapora göre, haziran ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

Günlük ortalama 1560 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı, Hollanda Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

Söz konusu ayda Antalya Havalimanı günlük ortalama 972 uçuş ile 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 748 uçuş ile 18'inci sırada yer aldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
havalimanı
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