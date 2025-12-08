FİNANS

Avrupa'nın en yoğun havalimanı o oldu!

İstanbul Havalimanı, 24-30 Kasım arasında günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı o oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1288 uçuşla Londra Heathrow, 1259 uçuşla Amsterdam, 1221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

