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Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı sonunda yüzde 1,4 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Avrupa otomotiv pazarı, 2019 yılında yüzde 1,4 arttı ve 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Aralık ayı Avrupa otomotiv pazar verilerini açıkladı.

Avrupa otomotiv pazarı, 2019 yılında yüzde 1,4 arttı ve 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Aralık ayı Avrupa otomotiv pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 yılında yüzde 1,4 arttı ve 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında 18 milyon 195 bin 868 toplam adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılında yüzde 34 ile İzlanda, yüzde 5,6 ile İrlanda ve yüzde 4,9 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 30,3, Romanya yüzde 19,3 ve Macaristan yüzde 14,3 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Aralık ayında yüzde 18,9 arttı ve 1 milyon 479 bin 682 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 244 bin 758 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Aralık ayında yüzde 8,7 ile Norveç’te düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 116,6, Hollanda yüzde 92 ve Estonya yüzde 58 oranlarıyla yer aldı.
2019 Aralık ayı sonunda Türkiye, yüzde 23,3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9’uncu ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,2 arttı ve toplam 15 milyon 805 bin 752 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 15 milyon 624 bin 948 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 34,8 ile İzlanda, yüzde 6,8 ile İrlanda ve yüzde 5,2 ile Finlandiya’da görüldü. 2019 yılında 2018 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,2, Romanya yüzde 23,4 ve Macaristan yüzde 15,6 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı ve toplam 1 milyon 261 bin 742 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 39 bin 272 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 9,7 ile Norveç’te görüldü. 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda yüzde 113,9, İsveç yüzde 109,3 ve Hırvatistan yüzde 72,9 oranlarıyla yer aldı.
2019 Aralık ayı sonunda Türkiye, yüzde 20,37 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9’uncu oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 yılında yüzde 2,8 arttı ve 2 milyon 189 bin 324 adede yükseldi. 2018 yılında 2 milyon 129 bin 951 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Aralık döneminde en fazla düşüş yüzde 27,9 ile İzlanda, yüzde 12,2 ile Estonya ve yüzde 6,8 ile Slovakya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 21,8, Yunanistan yüzde 15,5 ve Macaristan yüzde 15,3 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Aralık ayında yüzde 8,5 arttı ve 189 bin 39 adede yükseldi. 2018 Aralık ayında 174 bin 185 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Aralık ayında en fazla düşüş yüzde 28,8 ile Slovakya, yüzde 22,4 ile İrlanda ve yüzde 15,2 ile Hırvatistan’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında İsveç yüzde 180,3, Letonya yüzde 49,4 ve İsviçre yüzde 47,2 oranlarıyla yer aldı.
2019 Aralık ayı sonunda Türkiye, yüzde 31,8 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

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