Avrupa otomotiv sektöründen Türkiye'ye "Made in EU" desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" politikası ile bu politikanın Türkiye-AB otomotiv ekosistemi üzerindeki etkileri ele alındı.

Sosyal medya hesabından Brüksel programına ilişkin açıklama yapan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile ACEA üyesi firmaların temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

MADE IN EU POLİTİKASI MASADAYDI

Bakan Bolat, görüşmelerde AB'nin "Made in EU" politikası ve bu politikanın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv ekosistemine olası yansımalarının değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren Avrupalı otomotiv üreticilerinin yatırımlarının, Gümrük Birliği temelinde gelişen güçlü sanayi entegrasyonunun ve karşılıklı güvene dayalı ortaklığın somut bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Bolat, bu iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Otomotiv sektörü temsilcilerinin, Türkiye'nin AB'nin "Made in EU" politikasına tam ve koşulsuz şekilde dahil edilmesine yönelik ortak görüş sergilemesinden memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"AB ile ticari entegrasyonumuzun temelini oluşturan otomotiv sektörünün güçlenerek gelişmesi yönünde özel sektörümüzün de desteği ile tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

BRÜKSEL TEMASLARI SÜRECEK

Bakan Bolat'ın iki gün sürecek Brüksel programı kapsamında çok sayıda üst düzey Avrupa Birliği yetkilisiyle de görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır