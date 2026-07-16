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Fuzul güvencesiyle yeni yatırım fırsatı: Başakşehir 4 Projesi
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Fuzul güvencesiyle yeni yatırım fırsatı: Başakşehir 4 Projesi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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İstanbul'un son yıllarda planlı kentleşme anlayışıyla gelişimini sürdüren ilçelerinden Başakşehir, modern konut projeleri, geniş yaşam alanları ve yeni yerleşim bölgeleriyle gayrimenkul sektörünün dikkat çeken lokasyonları arasında yer alıyor. Devam eden konut yatırımları ve gelişen şehir altyapısıyla öne çıkan ilçe, hem yaşam alanı arayanların hem de uzun vadeli gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin tercih ettiği bölgelerden biri olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki bu hareketlilik, yeni projelerin de artmasını beraberinde getiriyor. Farklı yaşam ihtiyaçlarına ve yatırım beklentilerine hitap eden projeler, Başakşehir'in gelişen konut piyasasına yeni seçenekler kazandırıyor.

Fuzul Topraktan tarafından tanıtılan Başakşehir 4 projesi de bu projeler arasında yer alıyor. "Dört dörtlük yatırım fırsatı" mottosuyla duyurulan proje, 2+1 daireler için 3.890.000 TL'den başlayan toprak payı fiyatları, %30 peşin ve 24 ay vade seçenekleriyle yatırımcılara yeni bir alternatif sunuyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Başakşehir 4'te toprak payı ile yatırım imkanı

Fuzul güvencesiyle yeni yatırım fırsatı: Başakşehir 4 Projesi 1

Başakşehir 4 projesinde yatırım süreci, evinizin toprak payı üzerinden planlanıyor. Fuzul güvencesi vadeden bu model, projeye başlangıç aşamasında dahil olmak isteyen yatırımcılara farklı bir yatırım yaklaşımı sunarken, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için de değerlendirebilecekleri bir seçenek oluşturuyor.

Projede 2+1 daireler için toprak payı fiyatları 3.890.000 TL'den başlıyor. Böylece Başakşehir'de konumlanan yeni bir projeye belirlenen başlangıç fiyatlarıyla yatırım yapma imkanı sunuluyor.

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%30 peşin ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği

Başakşehir 4'te sunulan ödeme planı da yatırım sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Projede %30 peşinat ve 24 ay vade seçenekleriyle ödeme planı oluşturulabiliyor.

Bu ödeme modeli, bütçesini planlı şekilde yönetmek isteyen yatırımcılar için esnek bir alternatif sunarken, projeye daha ulaşılabilir koşullarla dahil olma fırsatı sağlıyor.

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Başakşehir'de modern yaşam ve yatırım bir arada

Fuzul güvencesiyle yeni yatırım fırsatı: Başakşehir 4 Projesi 2

Modern mimari anlayışıyla tasarlanan Başakşehir 4 projesi, düzenli peyzaj alanları ve site yaşamına uygun planlamasıyla öne çıkıyor. Şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanan proje, hem yaşam alanı arayanlara hem de Başakşehir'de gayrimenkul yatırımı yapmayı değerlendirenlere hitap ediyor.

Fuzul Topraktan tarafından geliştirilen Başakşehir 4, toprak payı modeli, başlangıç fiyatları ve ödeme seçenekleriyle Başakşehir'de yatırım yapmak isteyenler için değerlendirilebilecek yeni projeler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ev almak
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