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Avrupa Parlamentosu'ndan gündem olan talep! Nakit ödemeleri sınırlandırmayı planlıyorlar

28.03.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nakit yapılan ödemeleri 7 bin euro ile sınırlandırmayı ve bin euronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı denetlemeyi talep etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan gündem olan talep! Nakit ödemeleri sınırlandırmayı planlıyorlar

AP ekonomik ve mali işler ve sivil özgürlükler komiteleri, AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelesini güçlendirmeyi amaçlayan tasarıları görüştü.

Komiteler, bu alanda katı önlemler içeren yeni kurallar konusunda AP'nin tutumunu ve AB ülkeleriyle müzakere pozisyonunu belirleyen belgeleri kabul etti.

Buna göre, banka, fon, kripto varlık ve emlak ile profesyonel futbol kulübü gibi çeşitli kuruluşların, mal varlıklarını ve şirketi kimin kontrol ettiğini kanıtlaması ve müşterilerinin kimliğini teyit etmesi gerekecek.

Bu kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki risk türlerini belirleyecek ve merkezi bir sisteme iletecek.

Nakit ve kripto varlık işlemleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet sağlayan kişiler tarafından kabul edilebilecek nakit ödemeler sınırlanacak. Nakit ödemeler için 7 bin euroya kadar limit getirilecek.

KRİPTO TRANSFERLERİNE BİN EURO SINIRI

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Kripto varlık transferleri bin euro ile sınırlandırılacak. Suçlular tarafından suistimal edilme riskinin açık olduğu yatırım yoluyla vatandaşlık "Altın pasaport" yasaklanacak, "Altın vize" gibi programlar da biçimde sıkı denetlenecek.

AB üyesi bütün ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye yönelik bir mali istihbarat birimi kuracak. Kara para aklama sistemlerini tespit etmek ve varlıkları zamanında dondurmak için ulusal yetkili makamlar, intifa hakları, banka hesapları, tapu veya emlak sicilleri hakkındaki bütün bilgilere erişebilecek.

Üye ülkeler, yat, uçak ve araba gibi değeri 200 bin euroyu aşan malların mülkiyeti hakkında bilgi toplayacak. Tasarılar, bu aşamadan sonra AP Genel Kurulu'nda oylanacak. Düzenlemenin son hali, AB ülkeleri ile AP arasındaki müzakereler sonucunda belirlenecek.

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. Nakit ödemeler, Fransa'da 1.000 euro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin euro, Polonya'da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor. Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor. (AA)

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Avrupa nakit

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