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Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa geçtiğimiz günlerde çok kritik günler geçirdi. Portekiz, İspanya, Fransa ve çok sayıda ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi adeta hayatı durdurdu. Ulaşımdan sağlığa, alışverişten iletişime kadar hiçbir şey kullanılamaz hale geldi. Elektrik kesintinin faturası ise ağır oldu. İspanya'da elektrik fiyatı bir günde yüzde 450 zamlandı.

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı
Ufuk Dağ

Dünyada gündem olan Avrupa'daki enerji krizinin faturası ağır oldu. İspanya genelinde meydana gelen ve kaynağı hala netleşmeyen büyük çaplı elektrik kesintisi, ülke genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Hükümetin yetkilieri olay anında sadece beş saniye içinde elektrik şebekesinin yüzde 60'ı devre dışı kaldığını belirtmişti. İspanyol gazete El Mundo krizin ardından elektrik fiyatlarının sadece bir gün içinde yüzde 450 oranında artış gösterdiğini yazdı.

AA-20250429-37791650-37791622-ISPANYADA_ELEKTRIK_KESINTISI_SONRASI_AKSAYAN_TOPLU_TASIMA_NORMALE_DONMEYE_BASLADI

PORTEKİZ ENERJİ ALIŞVERİŞİNİ DURDURDU

Elektrik şebekesi yeniden devreye alınmasına rağmen, kesintinin etkileri özellikle küçük işletmeler ve hanelerde sürüyor. Kriz, enerji güvenliği konusunda ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Komşu ülke Portekiz, İspanya ile olan enerji alışverişini “önleyici tedbir” olarak durdurduğunu açıkladı.

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ULAŞIMDAKİ AKSAKLILAR DEVAM EDİYOR

Kesintiden en çok etkilenen sektörlerden biri demiryolları oldu. Renfe, Madrid, Bask Bölgesi, Valensiya, Asturias, Cantabria ve Galiçya’daki banliyö trenlerinde kamu hizmetini yeniden tam kapasiteyle başlattı. Ancak Rodalies de Catalunya, R1, R2 Kuzey, R2 Güney, R3 ve R4 hatlarında seferleri hâlâ kademeli olarak sürdürüyor. Endülüs bölgesindeki Cercanías hatlarında ise bazı istisnalar dışında hizmet normale döndü.

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ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Başbakan Pedro Sánchez, krizin etkilerini değerlendirmek üzere bu Çarşamba Moncloa’da beşinci olağanüstü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, benzer bir kesintinin tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

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ENERJİNİN KIRILGANLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olay İspanya ve Portekiz genelinde enerji altyapısının ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hissenet
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İspanya Zam Elektrik faturası elektrik
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