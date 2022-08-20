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Avrupa'ya gaz akışı yeniden kesiliyor! Gazprom'dan Kuzey Akım 1 kararı

20.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus gazının Baltık üzerinden önce Almanya’ya buradan da birçok Avrupa ülkesine taşındığı Kuzey Akım 1 gaz boru hattında bakım çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rus enerji şirketi Gazprom Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları nedeniyle 3 gün kapatılacağını duyurdu.

Avrupa'ya gaz akışı yeniden kesiliyor! Gazprom'dan Kuzey Akım 1 kararı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattında, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren doğalgaz akışını 3 günlüğüne durduracağını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

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Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

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gazprom
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