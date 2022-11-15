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Avrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! O ürünlere rağbet yağıyor

15.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın doğal gaz kısıtlamasıyla Avrupa ülkeleri çareyi Batman'ın tiftik ürünlerinde buldular. Hasankeyf’te el işçiliği ile üretilen tiftik halı ve battaniyelere adeta rağbet yağıyor.

Avrupalılar doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldu! O ürünlere rağbet yağıyor

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te el işçiliği ile üretilen tiftik halısına, Avrupa’da yaşanan doğal gaz krizi nedeniyle rağbet arttı. Dünyanın her yerinden Hasankeyf’e gelen bütün yabancı turistlerin tiftik halısına ilgi gösterip aldığını belirten Ayhan “1994’te amcam ile beraber çalıştım bu mesleği bana öğreti. 1994’ten bu yana ara ara dokuma yapıyorum. Son 12 yıldır aktif olarak kilimleri dokuyorum. Bu meslek bizim ata geleneğimiz. Hasankeyf halkı 1960 ila 70’li yılara rağmen kalede mağaralarda yaşıyordu. O dönem yaklaşık 700 ila 800 dokuma tezgahı bulunuyordu. Şu anda Hasankeyf’te kilim dokumacılığını ben dokuyorum. Bu tezgahın benzerleri Siirt’te var, Batman’da dokuyanlarda var. Ama 700 kişi bu işi aktif olarak yapmıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hasankeyf’e özgü tiftik yün kilimleri dokuyoruz" dedi.

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"Aynı zamanda sipariş de alıyoruz" diyen Ayhan, "Bu yıl maşallah tiftik halılarımızı Avrupa ülkelerine çok gönderdik. Özelikle büyük tiftik halı battaniyeler Avrupa ülkelerine sattık. Bu doğalgaz muhabbetinden dolayı Almanya’ya daha çok gönderdik. Dünyanın her yerinden gelen bütün yabancı turistleri bizden bu tiftikleri alıyorlar.

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Tiftik halılarımız hem doğal, hem sağlıklı olduğu için alıyorlar. Biz, bunları aynı şekilde temas edecek şekilde kullanırız yalın ayak basarız yada yataklarımızın altına sereriz. Tiftik halının üzerine ince bir nevresim serer üstüne yatarız. Küçük boy tiftik halılarımızı 1 günde dokuma yapıyorum. Dokumadan sonra aşamaları var. Yününü tel fırçalarla çıkartıp onları yıkıyoruz, nemliyken şekil veriyoruz. Günde ortalama 2 tiftik halısı hazırlıyorum. Şu anda elimde 1960’lı yılardan kullanılan halılar mevcuttur. Yaptığımız tiftik halılarda 5 yıl garanti veriyorum” şeklinde konuştu.

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Batman Avrupa doğalgaz

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