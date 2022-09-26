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Ayçiçeği alımları başladı! Fiyatı duyan çiftçiler kuyruk oluşturdu

26.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeği alımlarının başlaması üzerine Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde alım noktalarına giden çiftçiler, traktör kuyrukları oluşturdu. Yağışların az olması sebebi ile verimin az olduğuna değinen üreticiler, belirlenen fiyatın kendilerini memnun etmediğini de dile getirdiler.

Ayçiçeği alımları başladı! Fiyatı duyan çiftçiler kuyruk oluşturdu

Ülke genelinde gıda kalemlerinin başında gelen ve mutfağın vazgeçilmezi olan ayçiçeğinin hasadı Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde başladı.

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İlçe genelinde yaklaşık 14 bin dönüm araziye ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadını gerçekleştiren çiftçiler, ürünlerini yükledikleri traktörlerle Kaynarca Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin deposunun yolunu tuttu. Ürünlerini satmak için alım noktalarına gelen çiftçiler traktör kuyrukları oluşturdu. Yağışların az olması sebebi ile verimin az olduğuna değinen üreticiler, belirlenen fiyatın kendilerini memnun etmediğini de dile getirdiler.

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Kulaklı Mahallesi’nde ikamet eden İbrahim Demiröz, “20 dönüm ayçiçeği ektik. Yağ pahalandığı için çiçeğin de aynı oranda pahalanacağını düşündük. Geçen sene 6 lira olan ayçiçeği bu sene 12 lira. Tenekesi geçen sene 200 lira olan ayçiçeği oldu 600 lira” derken, Özcan Akdeniz ise, “Bu seneki verimden memnun değiliz. Geçen sene verim daha iyiydi. Fiyatlar umduğumuz gibi olmadı. Bu sene verimin düşük olmasının sebebi kuraklık. Geçtiğimiz senelere göre bölgemizde yağış azdı” şeklinde konuştu.

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Diğer bir Ayçiçek üreticisi Orhan Demirkol, “Bu seneki fiyatları 15 lira ve üzerinde bekliyorduk ama 12 lira olarak açıklandı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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