Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara 'acil' uyarısı

İkinci el araçlara talep hız kesmeden devam ediyor. 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı 2.90'a kadar düştü. Ancak kredi limiti 280 bin TL ile sınırlı. Yıl sonuna kadar faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Peki 280 bin TL'lik bir araç kredisinin geri ödemesi aylık ne kadar? İşte detaylar...

"FAİZLERİN DÜŞMESİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA BÜYÜK ETKEN OLACAK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; galerici Hulusi Cankurtaran "İkinci el otomobil piyasasında son durum her zaman olduğu gibi hızlı" dedi. Taşıt kredisinde faiz düştü, talep patladı. Galeriler yine çok hareketli. Cankurtaran "O faizlerin düşmesi otomobil piyasasındaki ihtiyaçları karşılamada büyük etken olacak" dedi.

"FAİZLERİN DÜŞMESİ YİNE OTOMOBİL PİYASASINI CANLANDIRACAK DEMEKTİR"

Öyle ki 48 ay vadeli taşıt kredisinde faiz oranı 2,90'a kadar düştü. Cankurtaran "Faizlerin yüksek olması otomobil piyasasını son birkaç aydır yavaşlatmıştı ama faizlerin düşmesi yine otomobil piyasasını canlandıracak demektir" ifadelerini kullandı.

280 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİNİN 48 AY VADEDE AYLIK ÖDEMESİ 12 BİN 706 TL

Almak istediği aracı belirleyip, hesap kitap yapıp bütçesini denkleştirenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. 48 ay vadeli kredide limit yalnızca 280 bin TL ile sınırlı. 280 bin TL'lik taşıt kredisinin 2,90 faiz oranıyla 48 ay vadede aylık ödemesi 12 bin 706 TL, toplam geri ödemesi ise 611 bin 533 TL oluyor.

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANI BEKLENTİSİ

Ancak uzmanlar, araç ihtiyacı acil değilse bir süre daha bekleyin diyor. Çünkü kredi faizlerinin düşüş eğiliminde olduğu belirtiliyor. Cankurtaran "Otomobil piyasası kışın daha canlı olur" dedi.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri doğrultusunda faizlerin biraz daha düşmesi ve yılın son aylarında araç kredilerinde faiz oranının 2,50 civarına kadar düşmesinin beklendiği aktarıldı.