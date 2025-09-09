FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara 'acil' uyarısı

Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu? İkinci el araç alacak olan vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor. İkinci el araç kredisinde faizler düşüyor. Peki, 48 ay vadeli taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İkinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanırken uzmanlardan acil araç ihtiyacı olmayanlara da dikkat çeken bir uyarı geldi. İşte 48 ay vadeli taşıt kredisinin geri ödemesi ve aylık taksit tutarları...

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara 'acil' uyarısı
Hande Dağ

İkinci el araçlara talep hız kesmeden devam ediyor. 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı 2.90'a kadar düştü. Ancak kredi limiti 280 bin TL ile sınırlı. Yıl sonuna kadar faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Peki 280 bin TL'lik bir araç kredisinin geri ödemesi aylık ne kadar? İşte detaylar...

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara acil uyarısı 1

"FAİZLERİN DÜŞMESİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA BÜYÜK ETKEN OLACAK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; galerici Hulusi Cankurtaran "İkinci el otomobil piyasasında son durum her zaman olduğu gibi hızlı" dedi. Taşıt kredisinde faiz düştü, talep patladı. Galeriler yine çok hareketli. Cankurtaran "O faizlerin düşmesi otomobil piyasasındaki ihtiyaçları karşılamada büyük etken olacak" dedi.

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara acil uyarısı 2

"FAİZLERİN DÜŞMESİ YİNE OTOMOBİL PİYASASINI CANLANDIRACAK DEMEKTİR"

Öyle ki 48 ay vadeli taşıt kredisinde faiz oranı 2,90'a kadar düştü. Cankurtaran "Faizlerin yüksek olması otomobil piyasasını son birkaç aydır yavaşlatmıştı ama faizlerin düşmesi yine otomobil piyasasını canlandıracak demektir" ifadelerini kullandı.

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara acil uyarısı 3

280 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİNİN 48 AY VADEDE AYLIK ÖDEMESİ 12 BİN 706 TL

Almak istediği aracı belirleyip, hesap kitap yapıp bütçesini denkleştirenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. 48 ay vadeli kredide limit yalnızca 280 bin TL ile sınırlı. 280 bin TL'lik taşıt kredisinin 2,90 faiz oranıyla 48 ay vadede aylık ödemesi 12 bin 706 TL, toplam geri ödemesi ise 611 bin 533 TL oluyor.

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara acil uyarısı 4

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANI BEKLENTİSİ

Ancak uzmanlar, araç ihtiyacı acil değilse bir süre daha bekleyin diyor. Çünkü kredi faizlerinin düşüş eğiliminde olduğu belirtiliyor. Cankurtaran "Otomobil piyasası kışın daha canlı olur" dedi.

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara acil uyarısı 5

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri doğrultusunda faizlerin biraz daha düşmesi ve yılın son aylarında araç kredilerinde faiz oranının 2,50 civarına kadar düşmesinin beklendiği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi kredi faiz oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.