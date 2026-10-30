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Aydın'da çilek tarlalarında hareketlilik başladı! Üreticiler bu kez işçi arıyor

Aydın'da çilek üreticileri yeni sezon için fideleri toprakla buluşturdu. Üretim alanları genişlerken çiftçilerin en büyük sorunu ise tarım işçisi bulmak oldu.

Aydın'da çilek tarlalarında hareketlilik başladı! Üreticiler bu kez işçi arıyor

Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıkları için tarlaya indi. Hava şartları uygun olduğu için Aydın'da kış çileği de yetiştiren çiftçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da umutla yeni sezonun fidelerini toprakla buluşturdu.

Aydın da çilek tarlalarında hareketlilik başladı! Üreticiler bu kez işçi arıyor 1

AYDIN'DA ÇİLEK MESAİSİ BAŞLADI

Ilıman geçen iklimi nedeniyle yılın 12 ayı çilek üretimine müsait olan Aydın'da çiftçiler tarlaları yeni sezona hazırlayıp genç fidelerin dikimini yaptı. Büyük Menderes Ovası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan çilek mesaisinde yüzlerce kişi her gün onlarca dönüm araziyi çilek fidesi dikiyor. Daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilen çilek fidesi dikim işi aynı zamanda bölgede ciddi bir istihdam oluşturuyor.

Aydın da çilek tarlalarında hareketlilik başladı! Üreticiler bu kez işçi arıyor 2

ÜRETİCİLERİN EN BÜYÜK SORUNU İŞÇİ BULMAK

Aydın'da çilek üretim miktarı ve çilek ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirten bölge çiftçilerinden Hayriye Özcan, genç neslin tarım işlerinde çalışmak istememesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek en büyük sıkıntının işçi bulmak olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Aydın
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