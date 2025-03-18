Aylık 1,5 milyon TL kazanan var! Krediyle, borçla katılıp... 'Parayı çekme frekansı' Akılalmaz pazar, dudak uçuklatan rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına almıştı. Söz konusu sektörün milyar dolarlık bir ekonomi haline geldiği öğrenildi. Öyle ki akımın bu denli güçlenmesiyle ruhsal şifacıların da psikologların yerini aldığı aktarılıyor. Özellikle farklı işlemler için mesleklerin kazançları akılalmaz boyutta...
Sabah'ın haberine göre; artık yalnızca burç yorumları, telkinler ya da tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratıldı.
Devasa hale gelmiş sektörle alakalı bir okul, bir diploma ya da sertifika yok. Düzenlenen kamplara ise her ay yüz binler katılıyor. Kimi yapıların da örgütlenip daha büyük kitlelere ulaştığı kaydediliyor. Geleneksel muska yazdırma döneminin yerini bilinç kodu yazdırma seanslarının aldığı aktarılırken Türkiye'de 'spiritüel' ekonomisinin akılalmaz meslekleri ve kazançları da belli oldu. İşte o meslekler ve kazançları:
Rakamlar dudak uçuklatırken söz konusu uygulamalara katılan vatandaşlar da yaşadıklarını anlattı. 38 yaşındaki Bankacı A.T. "Yoğun stres altında çalışan biri olarak, psikolojik dinginlik için sosyal medyada 'enerji şifacısı'ndan seans aldım. Her seansta daha fazla ödeme istediler. 'Tam temizlenmek' için kamp önerdiler, krediyle katıldım. Sonunda büyük bir borç kaldı. Maddi manevi kaybım var" ifadelerini kullandı.
45 yaşındaki girişimci C.B. ise "Başarıya ulaşmak için sürekli gelişme kitapları okuyan biriyim. Bir arkadaşımın çabalarıyla bilinçaltı seanslarına katıldım. Ücretler yüksek ve her seans sonunda yeni bir program satmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra insan kendini yetersiz hissetmeye başlıyor" dedi.
Yoga eğitmeni 29 yaşındaki E.D. de "Spiritüele hep ilgim vardı ve bir süre sonra sosyal medyada karşıma çıkan birçok eğitmen ve şifacıyla seans çalışmaya başladık. Önce bilinçaltı tedavisi, sonra enerji artışı, ardından karma temizleme derken her ay binlerce lira harcamaya başladım. 'Tam aydınlanmaya ulaşmak için şu kursa katılabilirsiniz' diyerek hep yeni şeyler öneriliyor. Bağımlılık gibi oldu" dedi.
Söz konusu sektörün devasa bir kayıtdışı ekonomisi olduğu belirtilirken hizmetlerin çoğunun internetten satıldığı ve çoğu kez faturalandırılmadığı aktarılıyor. Çok sayıda danışmanın 'bağış' adı altında veya elden ödeme alıp vergiden kaçındığı ifade ediliyor. Eğitim verme sertifikalarının da olmadığı belirtiliyor.
Dev pazarın kullandığı konular ise genellikle şu şekilde: korku senaryolarının sürekli pompalanması, sosyal medyanın yıkıcı etkileri, rol model eksikliği ve yeni kimlik arayışı, geleneksel inançlardan uzaklaşma, stres yönetimi ve ruhsal arayış, varoluşsal boşluk, kuantum fiziğinin spiritüel yorumu ve bilimin açıkta kalan alanları, küresel komplo teorileri ve alternatif gerçeklik arayışları, uzaylı istilası iddiaları, büyük afetler ve kıyamet senaryoları...
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