Aylık 1,5 milyon TL kazanan var! Krediyle, borçla katılıp... 'Parayı çekme frekansı' Akılalmaz pazar, dudak uçuklatan rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına almıştı. Söz konusu sektörün milyar dolarlık bir ekonomi haline geldiği öğrenildi. Öyle ki akımın bu denli güçlenmesiyle ruhsal şifacıların da psikologların yerini aldığı aktarılıyor. Özellikle farklı işlemler için mesleklerin kazançları akılalmaz boyutta...

Sabah'ın haberine göre; artık yalnızca burç yorumları, telkinler ya da tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratıldı.

Devasa hale gelmiş sektörle alakalı bir okul, bir diploma ya da sertifika yok. Düzenlenen kamplara ise her ay yüz binler katılıyor. Kimi yapıların da örgütlenip daha büyük kitlelere ulaştığı kaydediliyor. Geleneksel muska yazdırma döneminin yerini bilinç kodu yazdırma seanslarının aldığı aktarılırken Türkiye'de 'spiritüel' ekonomisinin akılalmaz meslekleri ve kazançları da belli oldu. İşte o meslekler ve kazançları:

Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL - 1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.

Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin - 800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.

Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin - 500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.

Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin - 400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.

Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin - 500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.

Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin - 900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.

Matrixten Çıkış Koçu: Aylık 100 bin - 600 bin TL. Gerçek dünyanın bir simülasyon olduğunu savunan ve bu sistemden "kurtulmak" için kurslar veren bir alan.

Astral Seyahat Eğitmeni: Aylık 90 bin - 400 bin TL. Bireyleri bilinçli rüya görme ve astral projeksiyon teknikleriyle farklı boyutlara yönlendiriyor.

Galaktik Hafıza Aktivasyon Uzmanı: Aylık 400 bin - 700 bin TL. İnsanın kozmik geçmişini hatırlamasını sağladığını iddia eden bir hizmet dalı.

Ruhsal DNA Aktivasyonu Uzmanı: Aylık 720 bin - 1.5 milyon TL. DNA'ya kodlanmış "ruhsal yetenekleri" aktive etmeyi vaat eden seanslar yapıyor.

Çakra Dengeleme Uzmanı: Aylık 100 bin - 180 bin TL. Çakraların (enerji merkezlerinin) doğru çalışmasını sağlayan tekniklerle danışmanlık veriyor.

"SONUNDA BÜYÜK BİR BORÇ KALDI"

Rakamlar dudak uçuklatırken söz konusu uygulamalara katılan vatandaşlar da yaşadıklarını anlattı. 38 yaşındaki Bankacı A.T. "Yoğun stres altında çalışan biri olarak, psikolojik dinginlik için sosyal medyada 'enerji şifacısı'ndan seans aldım. Her seansta daha fazla ödeme istediler. 'Tam temizlenmek' için kamp önerdiler, krediyle katıldım. Sonunda büyük bir borç kaldı. Maddi manevi kaybım var" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETLER YÜKSEK VE HER SEANS SONUNDA YENİ BİR PROGRAM SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

45 yaşındaki girişimci C.B. ise "Başarıya ulaşmak için sürekli gelişme kitapları okuyan biriyim. Bir arkadaşımın çabalarıyla bilinçaltı seanslarına katıldım. Ücretler yüksek ve her seans sonunda yeni bir program satmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra insan kendini yetersiz hissetmeye başlıyor" dedi.

"HER AY BİNLERCE LİRA HARCAMAYA BAŞLADIM"

Yoga eğitmeni 29 yaşındaki E.D. de "Spiritüele hep ilgim vardı ve bir süre sonra sosyal medyada karşıma çıkan birçok eğitmen ve şifacıyla seans çalışmaya başladık. Önce bilinçaltı tedavisi, sonra enerji artışı, ardından karma temizleme derken her ay binlerce lira harcamaya başladım. 'Tam aydınlanmaya ulaşmak için şu kursa katılabilirsiniz' diyerek hep yeni şeyler öneriliyor. Bağımlılık gibi oldu" dedi.

KAYITDIŞI EKONOMİ

Söz konusu sektörün devasa bir kayıtdışı ekonomisi olduğu belirtilirken hizmetlerin çoğunun internetten satıldığı ve çoğu kez faturalandırılmadığı aktarılıyor. Çok sayıda danışmanın 'bağış' adı altında veya elden ödeme alıp vergiden kaçındığı ifade ediliyor. Eğitim verme sertifikalarının da olmadığı belirtiliyor.

Dev pazarın kullandığı konular ise genellikle şu şekilde: korku senaryolarının sürekli pompalanması, sosyal medyanın yıkıcı etkileri, rol model eksikliği ve yeni kimlik arayışı, geleneksel inançlardan uzaklaşma, stres yönetimi ve ruhsal arayış, varoluşsal boşluk, kuantum fiziğinin spiritüel yorumu ve bilimin açıkta kalan alanları, küresel komplo teorileri ve alternatif gerçeklik arayışları, uzaylı istilası iddiaları, büyük afetler ve kıyamet senaryoları...