FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylık 3350 TL! Paralar hesaba yatırılıyor

Aylık 3350 TL! Paralar hesaba yatırılıyor

28.09.2021 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK tarafından bütçeye sağlanan aylık 325 Euro (yaklaşık 3.350 lira) 'Çalışan Anne Desteği' yakından takip ediliyor. Sigortalı çalışırken yeni anne olan kişilere 16 hafta izin hakkı tanındığını, SGK’lı bayanlara bu sürenin bitiminden itibaren 6 ay daha bedava izin verilebilmekte. İşte aylık 3350 TL destek ve desteğin detayları...

Aylık 3350 TL! Paralar hesaba yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık olarak yaklaşık 3.350 lira 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor. Sigortalı çalıştığı esnada yeni anne olanlara 16 hafta izin hakkı tanınırken, yine bu SGK’lı bayanlara bu zamanın bitiminden itibaren 6 ay daha bedava izin verilebildiği biliniyor. Uygulamada çocuk sayısına göre değişiklik de meydana geliyor. İşte detaylar...

AYLIK 3350 TL DESTEK!

Çalışan ve çalışmayan bütün kadınlar için geçerli olan aylık desteğin detayları merak ediliyor. 15 yaş üstü 32.2 milyon bayandan yalnızca 9 milyonu istihdam ediliyor. Çoğu bayan iş hayatında olmasa dahi aile bütçesine önemli ölçüde destekler sağlamakta. El emeğiyle evde üretim yapan ve ailesini geçindiren bayanlara normale göre daha az prim ödeyerek sigortalı olma olanağı sağlanmakta. Sigortasını derli toplu yatırmakta olan bayanlar prim ve yaş şartını tamamlarsa emekli oluyor. Doğum yapan bayanlar çalışmak, işe geri dönmek veya yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu 'Çalışan Anne Desteği' sağlanmakta.

232 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ VERİLİYOR

Doğum yapmış olan bayana süt parası da denilen emzirme ödeneği (232 TL) verilmekte. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenmekte. Bu para 5 sene içerisinde talep edilebilir. Başvurular SGK il müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) yapılabiliyor. Bağkur'lu anneler de yine süt parası alabiliyor.

kredi-borcu

'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşmış olan ve gereksinim sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 sene vaktince aylık 150 TL ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılıyor.

İŞSİZ ANNEYE HARÇLIK

Yine kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önem taşımakta. Devlet, İşkur'un 'İşte Anne Projesi' ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere destek oluyor. Uygulama kapsamında, anneler ilk evvelce mesleki eğitim uygulamasına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Hem de mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılmakta. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyorDev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyor
Burası İstanbul! Görenler inanamadı:Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı:Uyuşturucu için sıraya girdiler
Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak

Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak

Bu pazarda yok yok! Milyarlar verseler...

Bu pazarda yok yok! Milyarlar verseler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.