Aylık 3350 TL! Paralar hesaba yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık olarak yaklaşık 3.350 lira 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor. Sigortalı çalıştığı esnada yeni anne olanlara 16 hafta izin hakkı tanınırken, yine bu SGK’lı bayanlara bu zamanın bitiminden itibaren 6 ay daha bedava izin verilebildiği biliniyor. Uygulamada çocuk sayısına göre değişiklik de meydana geliyor. İşte detaylar...

AYLIK 3350 TL DESTEK!

Çalışan ve çalışmayan bütün kadınlar için geçerli olan aylık desteğin detayları merak ediliyor. 15 yaş üstü 32.2 milyon bayandan yalnızca 9 milyonu istihdam ediliyor. Çoğu bayan iş hayatında olmasa dahi aile bütçesine önemli ölçüde destekler sağlamakta. El emeğiyle evde üretim yapan ve ailesini geçindiren bayanlara normale göre daha az prim ödeyerek sigortalı olma olanağı sağlanmakta. Sigortasını derli toplu yatırmakta olan bayanlar prim ve yaş şartını tamamlarsa emekli oluyor. Doğum yapan bayanlar çalışmak, işe geri dönmek veya yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu 'Çalışan Anne Desteği' sağlanmakta.

232 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ VERİLİYOR

Doğum yapmış olan bayana süt parası da denilen emzirme ödeneği (232 TL) verilmekte. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenmekte. Bu para 5 sene içerisinde talep edilebilir. Başvurular SGK il müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) yapılabiliyor. Bağkur'lu anneler de yine süt parası alabiliyor.

'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşmış olan ve gereksinim sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 sene vaktince aylık 150 TL ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılıyor.

İŞSİZ ANNEYE HARÇLIK

Yine kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önem taşımakta. Devlet, İşkur'un 'İşte Anne Projesi' ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere destek oluyor. Uygulama kapsamında, anneler ilk evvelce mesleki eğitim uygulamasına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Hem de mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılmakta. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.

