AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

Emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu iddiasıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği oranları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zamlarının durdurulması talebini reddetti.

Ezgi Sivritepe

Anayasa Mahkemesi (AYM), memur ve emekliyi ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, emekli ve çalışanlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) mahkemeye vermişti. Çilesiz, bu kez Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği oranları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

AYM den memur ve emekliyi üzecek karar 1

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen, memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam verilmesinin yoksullaşmaya neden olacağını savunmuş ve kararın "tedbiren durdurulması ve iptali" talebinde bulunmuştu.

AYM den memur ve emekliyi üzecek karar 2

AYM REDDETTİ

AYM, kararında "Yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı" gerekçesine yer vererek, zammın durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali bulunmadığına hükmetti.

Sözcü'de yer alan habere göre; AYM'nin ret kararıyla birlikte, memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Karar, özellikle maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında hayal kırıklığına neden oldu.

AYM den memur ve emekliyi üzecek karar 3

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

AYM den memur ve emekliyi üzecek karar 4

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek. Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulanacak. Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

