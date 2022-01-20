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Aynı banka zorunluluğu kaldırıldı! TL mevduatta dönüşüm yarışı başlıyor

20.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı. Analistler bu yeni kararın mevduat sahiplerini en yüksek faizi veren bankaya yönelteceğini belirterek, bankalar arasında faiz yarışının körükleneceğine dikkat çekti.

Aynı banka zorunluluğu kaldırıldı! TL mevduatta dönüşüm yarışı başlıyor

Türk Lirası'na teşvik için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Buna göre
döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını; mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabilecek.

TL'den kur korumalı mevduat ürününe dönüşte faiz üst sınırı bulunurken, döviz mevduatından kur korumalı TL mevduata dönüşte faiz limiti uygulanmıyor. Analistler bu yeni kararın mevduat sahiplerini en yüksek faizi veren bankaya yönelteceğini belirterek, bankalar arasında faiz yarışının körükleneceğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası TCMB
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