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Aytemiz’den Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyelerine yakıt kolaylığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin akaryakıta avantajlı şekilde erişmesinin önünü açan iş birliği anlaşması imzalandı.Akaryakıt şirketi Aytemiz, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile imzaladığı anlaşmayla oda üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunulacağını duyurdu.

Aytemiz’den Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyelerine yakıt kolaylığı

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin akaryakıta avantajlı şekilde erişmesinin önünü açan iş birliği anlaşması imzalandı.
Akaryakıt şirketi Aytemiz, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile imzaladığı anlaşmayla oda üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunulacağını duyurdu. İmzalanan anlaşma kapsamında, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Aytemiz Kartlarını alan oda üyeleri, kartın anlaşmalı olduğu istasyonlardan yapacakları yakıt alımlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek. Tüm Türkiye’deki anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak fiyat avantajına ek olarak şirketin Gölcük istasyonundan yakıt alımı yapılması durumunda ise oda üyeleri ekstra avantajlardan faydalanabilecek.
İmzalanan anlaşma hakkında görüşlerini bildiren Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, üyelere her zaman destek olmak için çabaladıklarını belirterek, "İmzaladığımız bu anlaşma ile de üyelerimizin tüm Türkiye genelinde avantajlı koşullarda yakıt almalarını sağlayacağız. Anlaşmada emeği geçen yetkililere de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İmza töreninde hazır bulunan Aytemiz CRM ve İş Geliştirme Müdürü Emre Kocabaş da, "Birçok kurum ve kuruluşla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimize bir yenisini daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri de artık anlaşmalı istasyonlarımızdan avantajlı yakıt alımı yapabilecekler. Şirket olarak bu anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" açıklamalarında bulundu.
Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen oda üyelerinin, onay yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kartları üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarının aralarında birer boşluk bırakıp 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmelerinin gerekliliği bilgisi paylaşıldı.

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