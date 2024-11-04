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'Az borcu olan az ödeyecekse mantıklı' Oranlar değişti! 150 bin TL'ye... Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 08:17
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Kredi kartları ile alakalı yeni sistem 1 Kasım itibarıyla resmen hayata geçti. Geciken borçlar için faiz oranı değişirken faiz oranları dönem borcuna göre hesaplanacak. Dolayısıyla da bu yeni sistemde az borcu olan daha az faiz ödeyecek. Vatandaşlar bu gelişme için "Mantıklı" yorumunu yaparken kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren o üç aralık faiz oranı konusunda önem taşımaya başladı. İşte o limitler ve güncel faiz oranları...

'Az borcu olan az ödeyecekse mantıklı' Oranlar değişti! 150 bin TL'ye... Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor

Kredi kartları ile ilgili 1 Kasım'dan itibaren yeni bir dönem başladı. Artık kredi kartlarında geciken borçlar için uygulanacak faiz oranı dönem borcuna göre hesaplanacak. Buna göre, az borcu olanın daha az faiz ödeyeceği bir sistem hayata geçti. Peki, sistem nasıl işleyecek. İşte detaylar...

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AZ BORCU OLAN DAHA AZ FAİZ ÖDEYECEK

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar bu yeni sistemle ilgili "Mantıklı, az borcu olan az ödeyecekse..." yorumunu yaptı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım itibarıyla yeni dönem resmen başladı. Kredi kartı borçlarına artık kademeli faiz uygulanacak. Bundan böyle kredi kartlarında geciken borçlar için uygulanacak faiz oranı dönem borcuna göre hesaplanacak. Yani yeni düzenleme ile az borcu olan daha az faiz ödeyecek.

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Mikrofon uzatılan vatandaşlar "Az alana az çok alana çok, güzel bir sistem olabilir" dedi. Daha önce tüm kartlar için aylık yüzde 4.25 oranında akdi faiz, yüzde 4.55 oranında gecikme faizi uygulanıyordu. O oranlar değişti. Yeni düzenleme ile birlikte 25 bin TL altı, 25 bin ve 150 bin TL arası ve 150 bin TL üstü olmak üzere üç harcama limiti belirlendi. Bu limitlere göre faizler de değişecek.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Dönem borcu 25 bin TL'nin altında olanlar asgari tutarını ödedikten sonra kalan kısmına yüzde 3.50 azami akdi faiz ödeyecek. Gecikme faiz oranı da yüzde 3.80 olacak.

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Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4.55 olacak. Eğer bu rakam 150 bin TL'nin üzerine çıkıyorsa azami akdi faiz yüzde 4.75, azami gecikme faizi ise yüzde 5.05 olacak.

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Vatandaşlar "Ben herkesin yorganına göre ayağını uzatmasını istiyorum. Kredi kartlarında açıldı mı toparlama şansı yok" yorumunu yaptı. Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde ise faizler değişmedi. Azami akdi faiz yüzde 5, azami gecikme faiz oranı da yüzde 5.30 olarak sabit kaldı.

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