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B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? Bakan Soylu açıkladı! 125 cc motor fiyatları...

11.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

125 cc'nin altındaki motorlar için son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyuran Bakan Soylu, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. Bu açıklama sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? 125 cc motor fiyatları ne kadar, kaç TL?

B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? Bakan Soylu açıkladı! 125 cc motor fiyatları...

125 cc'nin altındaki motorlar hakkında yapılan araştırmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası hız kazandı. Bakan Soylu, 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini söyledi. Birçok kişi internette "125 cc motor fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruslarına yanıt arıyor. İşte detaylar...

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR 125 CC MOTOR KULLANABİLECEK Mİ?

B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc'nin altındaki motorları kullanabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

125 CC MOTOR MODELLERİ NELERDİR?

Honda CB125R
Kuba Matrix 125
RKS Pesaro 125
Mondial Vulture 125 i
2020 MODEL CB 125 F
YAMAHA YBR 125
Honda CB 125E
Honda CBR 125
Honda CG 125
Honda MSX 125 GROM
Honda PCX 125
Honda Innova 125

125 CC MOTOR FİYATLARI

125 CC motosiklet modellerinin fiyatları sürat, marka ve teknik özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 125 cc motosiklet modelleri ortalama olarak 100 110 kilometre saat süratinde ilerler. Bayır aşağı 130 km/saat yaptığı bilinir fakat normal şartlar esas alındığında ortalama sürati 100 kilometredir.

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