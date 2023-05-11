B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? Bakan Soylu açıkladı! 125 cc motor fiyatları...

125 cc'nin altındaki motorlar hakkında yapılan araştırmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası hız kazandı. Bakan Soylu, 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini söyledi. Birçok kişi internette "125 cc motor fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruslarına yanıt arıyor. İşte detaylar...

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR 125 CC MOTOR KULLANABİLECEK Mİ?

B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc'nin altındaki motorları kullanabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

125 CC MOTOR MODELLERİ NELERDİR?

Honda CB125R

Kuba Matrix 125

RKS Pesaro 125

Mondial Vulture 125 i

2020 MODEL CB 125 F

YAMAHA YBR 125

Honda CB 125E

Honda CBR 125

Honda CG 125

Honda MSX 125 GROM

Honda PCX 125

Honda Innova 125

125 CC MOTOR FİYATLARI

125 CC motosiklet modellerinin fiyatları sürat, marka ve teknik özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 125 cc motosiklet modelleri ortalama olarak 100 110 kilometre saat süratinde ilerler. Bayır aşağı 130 km/saat yaptığı bilinir fakat normal şartlar esas alındığında ortalama sürati 100 kilometredir.

