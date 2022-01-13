BAE'li bakan açıkladı: Türk sanayi yatırımından faydalanmak istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini 2-3 kat artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Sani ez-Zuyudi, Türkiye’yi lojistik ve tedarik zincirleri aracılığıyla BAE’ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini söyledi.

Al Zeyoudi, Türkiye’nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından, kalifiye işgücünden ve özellikle Afrika ile mevcut lojistik ağından faydalanmak istediklerini belirtti.

