Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladı!

Samsun'un Bafra ilçesinde ekimi yapılan kırmızı lahananın hasadına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 22 bin 500 dekar alanda kırmızı lahana tarımı yapıldığını söyledi.

Kırmızı lahanada hasadın başladığını belirten Tosuner, "Dekar başına 5 ila 6 ton verim alınıyor. Ürünün bakımına göre bu değişiyor ama 5 tonun altına pek düşmüyor." dedi.

Tosuner, kışlık sebze sezonunda başlangıçta iyi giden fiyatta düşüş yaşandığına dikkati çekerek, "Fiyatlardaki düşüş ekim fazlalığından değil, tüketimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Halden aldığımız faturalı fiyat 13 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların düşüşünde kışlık sebzenin sevdiği soğuk havanın gecikmesi de etkili oluyor. Havalar biraz daha soğursa fiyatlar yükselir." diye konuştu.

"ÇİFÇİNİN MAĞDUR OLMASI ÖNLENİR"

Halde oluşturulan komisyonun sebzede günlük fiyatı belirlediğini ifade eden Tosuner, "Bu kararı Büyükşehir Belediye Başkanlığının birliklerle ortaklaşa alması, komisyona çiftçilerin de dahil edilmesi önemlidir. Uygulama başarılı olursa çiftçinin mağdur olması önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

Tosuner, Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahananın Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderildiğini, ayrıca komşu ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Koşuköyü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Dursun Albayrak, temmuz ayında 20 dekar araziye kırmızı lahana ektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dönüm başına 5 ila 6 ton arasında kırmızı lahana kesiyoruz. Ürünlerimizi sebze haline 13 liradan faturalı olarak satıyoruz. Tonaj ve kalitemiz gayet iyi. Fiyat biraz daha yüksek olsa bizim açımızdan iyi olurdu ama buna da şükür. Çeltiğe verilen desteklere benzer bir desteğin sebzeye de verilmesi durumunda çok memnun oluruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

