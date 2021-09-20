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Bağ-Kur’lular malulen emekli olabilir mi? İşte ayrıntılar

20.09.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malulen emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartları yerine getirenler SGK tarafından sigortalılık süresi aranmaksızın malulen emekli sayılır. Konuyla ilgili olarak Bağ-Kur’lular için de sevindirici haber geldi.

Bağ-Kur’lular malulen emekli olabilir mi? İşte ayrıntılar

Pandemi döneminde belki de en çok esnaflar etkilendi. Önlem amacıyla kapanmaların yaşandığı günlerde epey zorluk çeken esnaf için Meclis’e kanun teklif edildi. SSK’lılar gibi Bağ-Kur’luların da malulen emekli olup olamayacağına dair sorgulamalar da bu teklifle birlikte yanıt buldu. İşte malulen emeklilik için gereken şartlar…

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

EMEKLİ OLMAK İSTEYEN ESNAFA KOLAYLIK

Yakında Meclis’e sunulacak olan kanun teklifine göre 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor. Pandemiden fazlasıyla yara alan esnafı korumak için böyle önlemler gündemdeyken, artık çalışmak istemeyen emekli olmayı tercih eden esnafa da kolaylık sağlanıyor. Esnaf, sanatkar, şirket ortağı, işyeri sahibi ve diğer bütün Bağkur’lular yani işveren de tıpki işçiler gibi ‘malulen emeklilik’ hakkından yararlanabiliyor.

BAĞ-KUR’LULAR MALULİYET TESPİTİNDA BULUNMAK ZORUNDA

Sosyal güvenlik sistemi, tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalıları erken emekli ediyor. Buna ‘malulen emeklilik’ deniyor. Malulen emeklilik için aranan en önemli şart ise çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’. Bağkur’lular, emeklilik için kendileri bizzat maluliyet tespiti talebinde bulunmak zorunda. Bunun için de il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurarak, yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI VAR MI?

Bağkur’luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Bağkur’luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması şart.

MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIYOR?

Malulen emeklilik hakkından yaranlanmak isteyen kişi, sigortalılığı devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilir. Yani maluliyet durum tespiti işlemi için sigortalılığı sonlandırmak, işyerini kapamak zorunlu değil. Ancak Bağkur’lunun malullük aylığı için işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile SGK’ya başvurması şart. Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.

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