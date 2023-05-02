Bağ-Kur’lunun 9000 prim gününe SGK tarifesi! Çalışma başlatıldı: Erken emeklilik, yüksek maaş…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklamıştı. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, “Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık” dedi.

FARKLI STATÜ, FARKLI EMEKLİLİK TÜRÜ

Sabah’ın haberine göre, tarım Bağ-Kur emekliliği içerisinde yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sigortalısı sayısı yaklaşık 550 bin civarında olup, tarım sigortalılığı daha az primle emeklilik imkânı sunuyor. Tarım Bağ-Kur emeklilik şartına göre 9 bin ya da 5400 gün primin doldurulması gerekiyor.

Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başvuru yapanların 9 bin gün. Kadın 58, erkek 60 yaşı doldurması gerekiyor. Nisan 2008 tarihinde başvuranlar erkek 5400 gün ve 63 yaşı doldurmak gerekiyor. Kadınlarda ise Nisan 2008 tarihinde başvuru yapanların 5400 gün ve 61 yaş veya 900 gün 58 yaşın doldurulması zorunluluğu bulunuyor.

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SGK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SGK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.



