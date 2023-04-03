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Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı! EYT sonrası ikinci adım: 1.800 günlük süre farkı kaldırılıyor… Erken emekliliğin önü açılacak

03.04.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Bağ-Kur’lu küçük esnaf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in müjdesini verdiği haberle heyecanlandı. Daha az primle erken emekli olmanın önü açılıyor. Yasa teklifi için çalışmalar devam ederken, 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur’lular için tıpkı SSK’lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. İşte prim eşitlemesi için merak edilen bazı sorular ve yanıtları…

Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı! EYT sonrası ikinci adım: 1.800 günlük süre farkı kaldırılıyor… Erken emekliliğin önü açılacak

EYT yasasının ardından çalışma hayatında yeni bir düzenleme için kollar sıvandı. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca Bağ-Kur’lu küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.

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EMEKLİLİK AÇISINDAN BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

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BUGÜN İTİBARİYLE BAĞ-KUR'DAN SSK'YA GEÇSEM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?

Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

SSK VE BAĞ-KUR'DA HİZMET SÜRELERİM EŞİT BU DURUMDA HANGİ STATÜDEN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİRİM?

1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanıyor. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de ona göre hesaplanıyor.

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SSK İLE BAĞ-KUR'DA KISMİ EMEKLİLİK KOŞULLARI AYNI MI?

SGK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor.

PRİM EŞİTLEMESİ BÜTÜN BAĞ-KUR'LULARI MI KAPSAYACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.

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EMEKLİLİK ŞARTLARI VE HAK KAZANMA KOŞULLARI STANDART HALE Mİ GELECEK?

Evet. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. (SABAH)


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