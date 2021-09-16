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Bağ-Kur’luya emekli olma fırsatı! Son tarihi kaçırmayın

16.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşı doldurduğu halde eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’luların fırsat ayağına geldi. Siz de yapılandırmadan yararlanarak hem borçlarınızdan kolay kurtulup hem de emekli olabilirsiniz.

Bağ-Kur’luya emekli olma fırsatı! Son tarihi kaçırmayın

Pandemi döneminde hükümet tarafından çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kurtulma imkanı buldu. Bunun yanında primlerini ödeyemediği için emekli olamayanların da yüzü güldü. Yaşı doldurduğu halde eksik primleri nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular yapılandırma yasasından faydalanarak emekliliklerine kavuştu. Sizler de bu fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihinden önce mutlaka müracaat edin.

YAPILANDIRMA YASASINA SON BAŞVURU İÇİN ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI

Hem kamuya olan borçların ödenmesinin hem de emekliliğe kavuşmanın yolunu açan yapılandırma yasası pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Bu haktan yararlanmak için ise son 2 haftaya girildi. Yapılandırmadan faydalanarak kolayca emekliliğe kavuşmak isteyen Bağ-Kur’luların 30 Eylül’e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

ÖDEMELER 2 AY SONRA BAŞLIYOR

Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını bu ay sonuna kadar başvurarak yapılandırabilecek. Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 30 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek.

Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak. Bağ-Kur'lulardan prim borcunu ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların ise prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek. Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.

YAPILANDIRMA BORCUNA KREDİ İMKANI

Hükümet yapılandırmadan faydalanarak emekli olmak isteyenlerin önünü kredi imkanıyla da açtı. Prim borcunu ödemek isteyip de nakitte sıkıntı yaşayanlar, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’a SGK’den “emekli olabilir” yazısı alarak başvuruda bulunabilir. Böylece hem emekli maaşınız bağlanacak hem de borcunuz emekli maaşınızdan kesilerek kendi kendini ödeyecek.

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