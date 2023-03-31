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BAĞKUR TESCİL AFFI SON DAKİKA haberleri 31 Mart 2023: Tescil affı var mı, borç yapılandırmasında yer alıyor mu? İşte son durum!

31.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağkur affı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasalaşan karar 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, sigorta primleri ve işsizlik sigortası primleri gibi borçları kapsıyor. Peki, tescil affı var mı? Tescil affı borç yapılandırmasında yer alıyor mu?

BAĞKUR TESCİL AFFI SON DAKİKA haberleri 31 Mart 2023: Tescil affı var mı, borç yapılandırmasında yer alıyor mu? İşte son durum!

Bağkurlu vatandaşlar arama motorlarında "BAĞKUR tescil affı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Borç yapılandırma son durum merak konusu oldu. Peki, Borç yapılandırmasında Bağkur affı var mı? İşte detaylar...

BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI, BORÇ YAPILANDIRMASINDA VAR MI?

Vergi affı kanun teklifi Meclis'te görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı paketinin kapsamında sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları da yer alıyor.

Fakat Bağ-kur affı ya da daha sık kullanılan adıyla Bağkur tescil affına ilişkin bir konu veya madde torba yasada bulunmuyor.

Bilindiği üzere, son olarak 2008, 2015 ve 2018 senelerinde Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.

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bağkur borç yapılandırma

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