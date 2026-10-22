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Bahçeden çıktıktan sonra fiyatı 10 katına ulaşıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalinada hasat başlarken üretici ile pazar fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor.

Bahçeden çıktıktan sonra fiyatı 10 katına ulaşıyor
Hande Dağ

Kış aylarının vazgeçilmezi, C vitamini kaynağı mandalinada bu yıl bahçelerde rekolte yüksek. Ancak mandalinanın tarladaki fiyatıyla pazardaki fiyatı arasındaki fark dikkat çekti.

Bahçeden çıktıktan sonra fiyatı 10 katına ulaşıyor 1

BAHÇEDEN ÇIKTIKTAN SONRA 10 KATINA ÇIKIYOR

TGRT Haber'de yer alan haberde bu yıl 401.000 dönüm dikili alanda mandalina hasadı yapıldığı ve rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla çok yüksek olduğu belirtilirken ancak daldaki bereketin üreticinin kazancına aynı şekilde yansımadığı vurgulandı.

Üretici kazanamadığı, Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezi Adana'da mandalinanın tarladan 6 liraya çıktığı kaydedildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçimiz kara kara düşünüyor ve sattığı ürün de para etmiyor" dedi. Mandalinanın bahçeden 4-6 liraya çıktığı ancak İstanbul'a gittiğinde bu fiyatların 10 katına, bazı yerlerde ise 15 katına kadar ulaştığı aktarıldı.

Bayrampaşa meyve ve sebze halinde mandalinanın kilosunun 25 ile 40 lira arasında değiştiği belirtildi. Pazarda ise mandalinanın kilo fiyatının semte göre değiştiği, Beşiktaş Ortaköy pazarında 1 kilo mandalinanın kilosunun 150 lira olduğu kaydedildi. Yeşilköy'de 100 lira, Bahçelievler'de ise ortalama 50 liradan satıldığı aktarıldı.

Bahçeden çıktıktan sonra fiyatı 10 katına ulaşıyor 2

"5 LİRAYA DA ALSAN BURAYA GELENE KADAR..."

Pazardaki maliyet sorulan Pazarcı Ümit Akpolat "İşçi masrafımız var, vergilerimiz var, muhasebeci parası var, mazotu var bunun, poşeti var, kağıdı var. Yani saymakla bitmiyor ki..." derken "Tarladan hale, halden pazara fiyatların neden farklılık gösterdiği sorulduğunda ise "Tarladan direkt fabrikalara gidiyor, yıkanıyor bunlar. Paketleniyor bunlar. Ambalajlarda, fabrikalarda onun maliyeti var. Nakliye bir kamyon 80 bin TL - 90 bin TL maliyeti var. Şunu 5 liraya da alsan buraya gelene kadar 25 liraya bir kere oturuyor zaten" yanıtını verdi.

Bahçeden çıktıktan sonra fiyatı 10 katına ulaşıyor 3

Mandalinanın üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatının arttıkça arttığı belirtildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise "Çiftçimize mutlaka bir destek verilmesini bekliyoruz. Yoksa çiftçimiz seneye tekrardan bahçesine bakamayacak, ürün yetiştiremeyecek" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mandalina
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