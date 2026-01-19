FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bahçeli 'sefalet ücreti' demişti! Fatih Atik, AK Parti'nin emekli planını açıkladı

En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zammı hak etti. Aylıklara yapılan düzenlemenin ardından emekliler iyileştirmelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Gazeteci Fatih Atik, kulislerden aldığı bilgileri emekliler için paylaştı. Atik, emekli aylıklarına yapılacak olan iyileştirme için tarih verdi. İşte detaylar...

Bahçeli 'sefalet ücreti' demişti! Fatih Atik, AK Parti'nin emekli planını açıkladı
Ezgi Sivritepe

Emekli maaşları zamlandı. 2026'nın ilk yarısında ne kadar zam alacağını öğrenen emekliler aylıklarında iyileştirme yapılmasını bekliyor. En düşük emekli aylığı alan 4.9 milyon emekli beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını aylık 20 bin TL ile karşılamaya çalışacak. Emekli düşük geliri nedeniyle ekonomik sıkıntılar ile boğuşurken gözler bir yandan da hükümetin aylıklar için alacağı kararlarda.

Bahçeli sefalet ücreti demişti! Fatih Atik, AK Parti nin emekli planını açıkladı 1

AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ EMEKLİ

Seçim döneminde aylıkların iyileştirileceğine dair bir inanç olsa da AK Parti kurmayları durumu geniş perspektiften değerlendiriyor. Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber'deki köşe yazısında, kurmayların sözlerini şu şekilde anlattı:

"‘Seçime birkaç ay kala yapılacak emekli maaş artışı yeterli olmayacaktır. Emekli beklediği iyileşmeyi daha önceden görmeli ve bunun devam edeceğine inanmalı.’ İşte iktidar cephesinde adımlar bu gerçekliği göre atılacak."

Bahçeli sefalet ücreti demişti! Fatih Atik, AK Parti nin emekli planını açıkladı 2

"SEFALET ÜCRETİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında emekliler için yaptığı açıklamayı hatırlatan Atik, Bahçeli'nin en düşük emekli aylığını ‘sefalet ücreti’ olarak tanımladığını belirtti.

EMEKLİNİN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK MI?

Bahçeli sefalet ücreti demişti! Fatih Atik, AK Parti nin emekli planını açıkladı 3
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın memur ve emekli aylıklarını yeterli görmediklerini ifade ettiğini belirten Atik, beklentilerin önümüzdeki süreçte karşılanabileceğini ifade etti. Atik, Kalaycı'nın sözlerini şu şekilde aktardı:

  • "Memur SSK emeklileri arasında maaş artış farkının giderilmesi artışların eşit biçimde yapılması,
  • Emekli maaş artışlarının enflasyon yerine tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması,
  • Emekli maaşlarının ödenen prime göre belirlenmesi (seyyanen ödemeler prim dengesini bozuyor)
  • Aylık bağlama sisteminde aylık bağlama oranının artırılması, büyümeden tam pay verilerek güncelleme katsayısının iyileştirilmesi,
  • Emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli olarak giderecek düzenlemelerin yapılması"

Bahçeli sefalet ücreti demişti! Fatih Atik, AK Parti nin emekli planını açıkladı 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

2018'den beri devam eden bayram ikramiyelerinin ise bu yıl 5 bin TL olması bekleniyor. Atik, bu rakamların emeklinin çaresi olmamasına rağmen hükümetin her şeyin farkında olduğunu ve mağduriyetleri gidermek için çalıştıklarını kaydetti.
Bahçeli sefalet ücreti demişti! Fatih Atik, AK Parti nin emekli planını açıkladı 5

2026'NIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT!

Atik, emekliler için kulis bilgisini ise şu sözlerle verdi:

"Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli. Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Starbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecekStarbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek
1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zam ak parti emekli en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.