Bahçeli 'sefalet ücreti' demişti! Fatih Atik, AK Parti'nin emekli planını açıkladı

Emekli maaşları zamlandı. 2026'nın ilk yarısında ne kadar zam alacağını öğrenen emekliler aylıklarında iyileştirme yapılmasını bekliyor. En düşük emekli aylığı alan 4.9 milyon emekli beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını aylık 20 bin TL ile karşılamaya çalışacak. Emekli düşük geliri nedeniyle ekonomik sıkıntılar ile boğuşurken gözler bir yandan da hükümetin aylıklar için alacağı kararlarda.

AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ EMEKLİ

Seçim döneminde aylıkların iyileştirileceğine dair bir inanç olsa da AK Parti kurmayları durumu geniş perspektiften değerlendiriyor. Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber'deki köşe yazısında, kurmayların sözlerini şu şekilde anlattı:

"‘Seçime birkaç ay kala yapılacak emekli maaş artışı yeterli olmayacaktır. Emekli beklediği iyileşmeyi daha önceden görmeli ve bunun devam edeceğine inanmalı.’ İşte iktidar cephesinde adımlar bu gerçekliği göre atılacak."

"SEFALET ÜCRETİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında emekliler için yaptığı açıklamayı hatırlatan Atik, Bahçeli'nin en düşük emekli aylığını ‘sefalet ücreti’ olarak tanımladığını belirtti.

EMEKLİNİN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK MI?



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın memur ve emekli aylıklarını yeterli görmediklerini ifade ettiğini belirten Atik, beklentilerin önümüzdeki süreçte karşılanabileceğini ifade etti. Atik, Kalaycı'nın sözlerini şu şekilde aktardı:



"Memur SSK emeklileri arasında maaş artış farkının giderilmesi artışların eşit biçimde yapılması,

Emekli maaş artışlarının enflasyon yerine tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması,

Emekli maaşlarının ödenen prime göre belirlenmesi (seyyanen ödemeler prim dengesini bozuyor)

Aylık bağlama sisteminde aylık bağlama oranının artırılması, büyümeden tam pay verilerek güncelleme katsayısının iyileştirilmesi,

Emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli olarak giderecek düzenlemelerin yapılması"

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

2018'den beri devam eden bayram ikramiyelerinin ise bu yıl 5 bin TL olması bekleniyor. Atik, bu rakamların emeklinin çaresi olmamasına rağmen hükümetin her şeyin farkında olduğunu ve mağduriyetleri gidermek için çalıştıklarını kaydetti.



2026'NIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT!

Atik, emekliler için kulis bilgisini ise şu sözlerle verdi:

"Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli. Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün"