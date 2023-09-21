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Bahçesinde su ararken gaz buldu! Çakmağı çakınca alev aldı, Türkiye Petrolleri hartekete geçti...

21.09.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ve bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, su ihtiyacını karşılamak için başlattığı sondaj çalışmasında gaz buldu. Kokudan şüphelenen Toksöz, çakmak çakınca kuyu alev aldı. Tokgöz, "Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler." diye konuştu.

Bahçesinde su ararken gaz buldu! Çakmağı çakınca alev aldı, Türkiye Petrolleri hartekete geçti...

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ve Ernez Mahallesi Düzce Mersin mevkiindeki bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, bahçesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması yaptırdı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla 95 metreden su çıkarıldı.

ÇAKMAK ÇAKINCA KUYU ALEV ALDI

Suyun tadı ve kokusunun değişik olduğunu fark eden Toksöz, çakmak çakınca kuyu alev aldı.

Toksöz, AA muhabirine, 30 dönüm bahçesi olduğunu ve yağış azlığı nedeniyle su sıkıntı çektiklerini söyledi.

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"TÜRKİYE PETROLLERİ GÖREVLİLERİNİ ARADIK, GÖRÜNTÜLER GÖNDERDİK"

Bu nedenle sondajla su çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Tokgöz, "Çıkan suyu bir hafta havuzda depoladık. Bir ara suyun tadına baktım, gariplik vardı. Çakmakla bir deneme yaptım. Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı. Üzerini kapatarak sönmesini sağladım. Sonra vana sistemi yapıp, gazı yüzeye çıkardım. Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler. İnşallah burada gaz çıkar, buna vesile oluruz." dedi.

Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.

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(AA)

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antalya gaz

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