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Bahşiş yasası istiyorlar! Kartlı ödemede 'Yüzde 10 kesinti' talebi... 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi ise yüzde 1

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.07.2024 07:44
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10 yıl önce maaşın 5-6 kat üstünde bahşiş aldıklarını belirten garsonlar şimdi yüzde 1'e bile sevinirken, kredi kartıyla yapılan ödemeler garsonların bahşişini de vurdu. Kartla ödemede müşteri gönüllü olarak hesaba bahşiş eklese de banka komisyonu, vergi derken o para adeta kuşa dönüyor. 100 TL'den sadece 55 TL'nin kendilerine kaldığını belirten sektör çalışanları, patronlarla bir araya geldi. İki taraf da "Bahşişte kesinti yüzde 10'a insin" çağrısı yaptı.

Bahşiş yasası istiyorlar! Kartlı ödemede 'Yüzde 10 kesinti' talebi... 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi ise yüzde 1

Kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte, cebinde nakit taşıyanların sayısı her gün azalıyor. Söz konusu bu durum, son günlerde gündeme gelen ve tartışma yaratan bahşiş meselesini de etkilemeye başladı. İnsanlar hesabı öderken, gönüllü olarak bahşiş de ekliyor. Ancak bu işlemi kredi kartıyla yaptıkları zaman ödenen bahşiş tutarı kesintiye uğruyor. Böyle olunca da garsonun cebine olduğu gibi yansımıyor.

100 TL'LİK BAHŞİŞİN 45 TL'Sİ KESİLİYOR

Show Haber'e konuşan Restoran sahibi Nuri Develi, "Vatandaş 100 TL verdiğinde ne yazık ki bu sistemde 55 TL'ye kadar iniyor. Banka komisyonu, vergi giderleriyle beraber bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışma arkadaşlarımızın eline geçiyor" dedi.

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10 YIL ÖNCE MAAŞIN 5-6 KATIYDI ŞİMDİ İSE YÜZDE 1!

10 yıl önce maaşın 5-6 kat üstünde bahşiş aldıklarını belirten hizmet sektörü çalışanları, şu an ise yaptıkları satışın yüzde 1'i kadar bile bahşiş alamadıklarından şikayet ederken, kredi kartıyla bahşiş yasasının gelmesi halinde otomatik olarak kazançların artacağını belirtiyor.

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"BAHŞİŞTE KESİNTİ YÜZDE 10 OLSUN"

Söz konusu gündemle hem iş verenler hem de garsonlar bir araya geldi. Kredi kartıyla bahşiş sistemini iki tarafın da istediğini belirten TURYİD Başkanı Kaya Demirer "Yüzde 50-54'lere varan kesintilerin olmayacağı sadece yüzde 10'luk bir kesinti olacağı için söz konusu düzenlemeyi istiyoruz" dedi.

"'KARTINLA BAHŞİŞ ÖDEMEK İSTER MİSİN?' DİYE SORULSUN"

Yurt dışında olduğu gibi hesap öderken 'Kartınla bahşiş ödemek ister misin?' diye, hatta 'Hangi oranda istersin?' diye sorulmasını ve ödemeyi vatandaşların seçmesi gerektiğini belirten Demirer, "Gelin bu bahşiş ödemelerini kredi kartıyla yapalım. Zorunlu ödemeden çıkaralım." dedi.

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AŞÇILAR DA FAYDALANMAK İSTİYOR

Öte yandan bahşiş düzenlemesinden aşçılar da faydalanmak istiyor. Bahşişlerin adil bir şekilde dağılmadığını ve mutfağa da dağıtılmasını isteyen aşçılar, taleplerini dile getirdi.

Bazı restoranlarda müşteriye zorunlu olarak ödetilen 'servis ücreti' patronun da çalışanın da isteği bunun gönüllülük esasına dayanması.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Garson kredi kartı bahşiş
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