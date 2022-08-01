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Bakan 2024 yılını işaret etti: Köprü ve otoyollar…

01.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan köprü ve otoyollara ilişkin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan açıklama geldi. Kurban Bayramı tatili haftasında araç geçişinde garanti karşılama oranının yüzde 161’e yükseldiğini söyleyen Bakan, 2024 yılında bu projelerden para gelmeye başlayacağının altını çizdi.

Bakan 2024 yılını işaret etti: Köprü ve otoyollar…

Kurban Bayramı tatili sonrasında köprü ve otoyollar, verilen garantiler nedeniyle tartışılırken 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi” bilgisini paylaşmıştı.

Osman Gazi Köprüsü hem 184,5 liralık geçiş ücreti hem de günlük 40 bin araç geçiş garantisi ile eleştirilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan kritik bir açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu, “Bayramda Osmangazi köprüsünden 80 bin araç geçti ve bu durum diğer yolların kalabalığını da ciddi ölçüde azalttı. Üstelik, kalabalık olmasa bile bunlar ülke için gerekli yatırımlar ve bir şekilde yapılması gerekiyordu zaten. Düşünsenize bu kadar araç Osmangazi’den geçmeseydi, diğer yolları kullanan vatandaşlar da o seyahatlerini yapamayacaklardı. Birçoğu vaz geçecekti. Fiziki olarak araçları feribotla karşıya geçmesi mümkün değildi” dedi.

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“Vatandaşa yük gelmesin diye bugünkü 85 liralık fiyatta tutuyoruz. İhtiyaç olunca takviye ediyoruz, daha fazla araç geçince daha fazla para toplanıyor, ödenecek paradan düşüyoruz” ifadelerini kullanan Bakan, “Ancak işletme maliyetine hiç karışmıyoruz. Yollar ve köprülerin yıllık 70 milyon dolarlık işletme maliyeti var ve bunu da devlet harcamıyor. Yatırım, işletme ve finans maliyetine devletin karışmadığı finansal model var. Aslında biz şu anda finansal modeli yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“2024 YILINDAN SONRA PROJELERDEN PARA GELMEYE BAŞLAYACAK”

2016 yılında açılan köprünün onuncu yılında 100 bin ortalama seviyesinin yakalanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “10’uncu yıla geldiğimizde bu rakamlara rahatlıkla ulaşırız. Yani 100 bini geçeriz. İzleyen dönemdeki bütçeye gelen parayı, diğer ulaşım yatırımlarına harcayacağız. 2040’lara geldiğimizde işletme süreleri bitmiş, devlete kalmış olacak. Buradan yeni gelir paylaşımı modeliyle devlete doğrudan gelir akışı olacağı için, Bakanlığımız kendi bütçesini, kendi yaptığı projelerden karşılayabilecek hale gelecek” diye açıklamada bulundu.

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Bakan, Dünya’ya yaptığı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Biz denizyolu ve havayolunda zaten kârlı noktadayız. İstanbul havayolunda 22 milyar Euro kira geliri alacağız. Kira dışında gelir gelecek. Garantiyi bu sene tutturamayabiliriz ama seneye garantiyi geçeceğiz. Antalya Havalimanı 2025 yılından sonraki 25 yılın ihalesini yaptık, 8,5 milyar Euro gelir garantisi aldık. Onun da yüzde 25’ini peşin tahsil ettik. Yani bugüne kadar YİD modeli kaynaklı verdiğimiz paranın toplamı bile bu kadar değil. Gelir her geçen gün gelir artacağı için, 2024 yılından sonra bu projelerden para da gelmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bütçeden para istemiyoruz, projelerimiz bize yeter, gelirlerimizle yatırımlarımızı yapar vaziyete geleceğiz.”


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