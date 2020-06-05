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Bakan açıkladı! 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikası almaya hak kazandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,' Havalimanları Kovid-19a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı.' dedi.

Bakan açıkladı! 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikası almaya hak kazandı

Bakan Adil Karaismailoğlu, ilk kez Aralık ayında Çin’de görülen ve dünya ülkelerini etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan mücadelenin şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede 83 milyonun tek yürek olduğuna ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, kendilerinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sorumluluk alanlarındaki havalimanlarına ilişkin önemli bir sertifikasyon programı yürüttüklerini anımsattı. Program ile tüm havalimanlarının salgın tedbirleri ile tekrar düzenlenmeye başlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, ‘Uçulabilir Sertifikası’nın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda havalimanlarına verildiğinin altını çizdi.

Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve ilk etapta tüm şartları karşılayan 6 havalimanının sertifikasını aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Bildiğiniz gibi yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecini tamamlayarak, 1 Haziran’da iç hat ucuşlarımızı başlatmıştık. Bu havalimanlarımıza ek olarak 47 havalimanımız da çalışmalarını tamamlayarak, müracaat etti. Bugün itibariyle bu havalimanlarımız da sertifika almaya hak kazandı. Toplamda 53 havalimanımızın artık Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği” ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin de büyük zarar gördüğü bu salgın sürecinden Türkiye’nin ‘birlik, bütünlük ve aile bağları’ sayesinde dik durarak çıkmaya başladığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, yaşanan bu zor süreçte Türkiye’yi hiçbir salgının, hiçbir krizin, hiçbir gücün yok edemeyeceğinin bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Bu süreçte Türkiye’nin kendine yetmesi dışında bugün itibari ile 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunarak, yardım elini ihtiyacı olan bütün milletlere uzattığını da belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde paylaşarak ve üreterek büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.

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