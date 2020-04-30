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Bakan Albayrak '1 Milyon Yazılımcı Projesine' başvuru sayısını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların 1 haftada 451 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Albayrak '1 Milyon Yazılımcı Projesine' başvuru sayısını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, proje,

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