FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçilere 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçilere 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." dedi..

Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçilere 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
Akaryakıt devi 'iflas' mı istedi? Resmi açıklama geldiAkaryakıt devi 'iflas' mı istedi? Resmi açıklama geldi
Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bakan'ım Allah rızası için biraz sessiz kalın da nefes alalım. Ne zaman açıklama yapsanız daha da kötü oluyor halimiz. Faiz indirimi dediniz, konut ve taşıtlara bindirim geldi. Daha da battı millet....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPET'ten 'iflas istemi' haberlerine ilişkin açıklama

Akaryakıt devi 'iflas' mı istedi? Resmi açıklama geldi

Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

İşte vatandaşın cebinde kalacak para

Bakan tarih verdi! 40 ülkeye uçuşlar başlıyor

Bakan tarih verdi! Yurt dışı uçuşları başlıyor

Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı

Borsa İstanbul'dan önemli uyarı!

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

THY, bugünkü iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak

THY bugün 25 bin yolcu taşıyacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.