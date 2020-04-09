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Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görselere de yer verdi.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açık,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dün bir haberde İran" IMF'yi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye Davet ediyoruz" deyip IMF ye yalvarıyordu.. Türkiye Dünyayı sarsan böyle bir krizde bile IMF'ye el açmadı.. Ve hiçbir Ülkenin ; Vatandaşlarına veremediği kadarda Sağlık ve Sosyal hizmet destek verdi.. Sizde okuyorsunuz olum burda haberleri.. Bundan bile Rahatsız oldu Muhalefet! _BizBizeYeterizTürkiye_ boşyere söylenmiş bir söz değil.
@gamlibaykus_124 Türkiye ne yapmış da ımf ye el açmamış.Milyonlarca işçisinin 2-3 aylık maaşını mı vermiş yoksa ssk sını mı karşılamış, kapatılan işyerlerini bankaların kucağına atmak dışında onlara ne vermiş, git evinde otur demek dışında net verilen ne var.zaten sosyal yardım alan 2 milyon insan var.onların yardımınıda abartarak sanki yeni bir şeymiş gibi verdiler.işyerleri ve insanlar patlama noktasında.toplumdan bu kadar mı soyutsunuz
Birazda somut gerçeklerden bahsetseniz! Vatandaş ne halde? Bu durum ilginizi çekiyor mu?
Hadi inşallah. 2023te tam da seçim öncesi petrolü veya gazı buluruz gibime geliyor
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