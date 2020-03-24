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Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek, bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan içişleri bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının öne çıkanları şöyle:

Corona virüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladık.

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs,

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