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Bakan Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa, Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

Bakan Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız. Adını Fatih Sultan Mehmet’ten alan Fatih sondaj gemimizin sancağı göklerde" açıklamasını paylaştı. Bakan Albayrak, "Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın 'AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

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