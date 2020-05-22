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Bakan Albayrak: KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." dedi.

Bakan Albayrak: KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk

Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde ulaşılan maddi tutara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazırlanan destek paketiyle esnafa, KOBİ'lere ve tüm vatandaşlara kalkan olduklarını aktaran Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandı.

VERİLEN DESTEKLERDE SON DURUM

Albayrak'ın paylaşımında paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 252 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle 600 milyar lirayı aştı.

Toplam destek tutarının milli gelire oranı yüzde 11 olurken, maddi destek tutarının milli gelire oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Atılan adımlarla 5,5 milyona yakın aileye 1000 liralık nakdi yardım gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar lira tutarında prim ve muhtasar gibi ödemeler ötelendi.

4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı. Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verildi.

1,1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı ödendi.

180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.

KAYNAK:AA


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