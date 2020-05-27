Bakan Albayrak: Krize rağmen pozitif bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkileyecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

Finansal sistemimizi güçlendirmek için çok önemli adımlar attık.

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.

Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

Hazirandan itibaren normalleşmenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayacağı bir döneme giriyoruz.

Türkiye açık ara dünyanın gıpta edeceği performans sergiledi.

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kur ve faiz denkleminde uzun yıllar tam bağımsız olamadı.

