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Bakan Albayrak'tan ABD'de Halkbank'a açılan davaya tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de Halkbank'a açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikamızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan ABD'de Halkbank'a açılan davaya tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında, "Halkbank'ımıza karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük.

"BUNLARIN HANGİ AMAÇLA YAPILDIĞINI MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

"Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor. Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikamızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık. Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz.

"HÜSRANA UĞRAMAYA DEVAM EDECEKLER"

"Türkiye'nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir. Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır. Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından, Doğu Akdeniz'de hakları için verdiği mücadeleye, Libya'da meşru hükümet ile işbirliğinden, ekonomide tam bağımsızlık hedeflerime kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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