FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyerek dünya örneklerine göre pozitif ayrıştığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hissedileceği ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olunacağını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

Albayrak, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 4,5'lik büyüme rakamını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını aktaran Albayrak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika... Büyüme rakamları açıklandıSon dakika... Büyüme rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Normalleşmeyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

Normalleşmeyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

Volkswagen'den dev yatırım

Volkswagen'den dev yatırım

Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı

Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Okuyucu Yorumları 9 yorum
yaa adam resmen dalga geciyor... kimsede bu adama demiyorki sen nerde yaşıyon.. senin anlattıklarınla bizim yasadıklarımızın hic alakası yok... ya sen başka bir ülkenin ekonomisini anlatiyon ya biz başka bir ülkede yaşiyoruz.. yok boyle bisey arkadaş
Bir insan bu kadar mı itici olur Allahü Ekber bu adam değil bakan vallahi damat olmasaydı cumhurbaşkanı Erdoğan bu beceriksizi muhtar bile yapmazdı senden bakan olursa benden vallahi başbakan olur
Ak bank 10.200 kobi kredim var 2 ay ötelemk için 10.800 faiz talep ettiler Bakan tırıvırı yapıyor başka birşey yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomistler, ilk çeyrek büyüme verisini değerlendirdi

Ekonomistler, ilk çeyrek büyüme verisini değerlendirdi

İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak

Fiyatı cep yakacak!

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı

Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.