Bakan Albayrak’tan Peak Games’in satışıyla ilgili açıklama

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar! @PeakCom https://t.co/7iVaoPPj1e — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020



