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Bakan Albayrak’tan Peak Games’in satışıyla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak’tan Peak Games’in satışıyla ilgili açıklama

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ohhh bu satıştan güzel bi vergi alırız diye sevinmişlerdir.
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