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Bakan Albayrak'tan swap açıklaması: Daha etkin yürütülecek süreç başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak."dedi.

Bakan Albayrak'tan swap açıklaması: Daha etkin yürütülecek süreç başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak destek tutarının 252 milyar lira olduğunu, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşan desteğin bulunduğunu söyledi.

Swap anlaşması konusuna da değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şunlar:

"Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz.

Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes konuşsun da sen sus ağam. Vallahi sus. Daha hayırlı daha az geriyor. Hadi babam
Türkiye’nin en başarısız insanısın sen şu dönemde İyice belli oldu
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