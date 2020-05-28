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Bakan Albayrak’tan 'yeni destek paketleri' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bundan soraki sürece yönelik sosyal destek ve ihtiyaç, finansman ve kredi, konut ile turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlere ilişkin çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Albayrak’tan 'yeni destek paketleri' açıklaması

Albayrak, TRT Haber yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Albayrak, İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletmenin başvurduğunu ve 180 binden fazla işletmeye bu kredinin verildiğini belirtirken, "Büyüklüğü 150 milyar lirayı buldu, yüzde 97'si KOBİ. Yani esas ihtiyacı olan. 7 milyona yakın bireysel ihtiyaç kredisi tahsis edildi. Yüzde 85'in üzerinde başvuru kabul oranı var. İlk günden beri şeffaf şekilde bu noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

Yeni bir destek paketi olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Albayrak, şunları kaydetti:

"Şimdi bundan sonraki süreçte, normalleşme süreci, iktisadi faaliyetin devamı noktasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç talebin hızlı şekilde normalleşmesi, bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak, bunları Meclis süreciyle ilişkilendirerek adımlarımız olacak. Bu dinamik süreci hızlı şeklide yönetmemiz lazım."
diye konuştu.

KAYNAK:AA

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