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Bakan Bayraktar açıkladı: '3 milyon 800 bin abonenin doğal gazını karşılıyoruz' Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi yapıldı...

11.04.2025 15:54
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'na katıldı. Bayraktar, "Türkiye'deki 3 milyon 800 bin abonenin, hanenin, evin doğal gazını kendimiz karşılar hale geldik" dedi.

Bakan Bayraktar açıkladı: '3 milyon 800 bin abonenin doğal gazını karşılıyoruz' Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi yapıldı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'na katıldı. Bakan Alparslan Bayraktar, programda konuşma yaptı. Türkiye'nin mevcut enerji kaynakları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, 2016 yılından sonra Türkiye'nin petrol ve doğal gaz tarafında önemli bir değişikliğe gittiğini ifade etti.
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"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ"

Bayraktar, Türkiye, ham petrol ihtiyacının yüzde 92'sini ithal eden bir ülke olduğunu hatırlatarak şu sözleri sarf etti:

"Dolayısıyla 2016'da dedik ki, Türkiye'nin kendi gemileriyle, kendi filosuyla, daha yoğun ve kararlı bir şekilde bu aramaların içerisinde olması lazım. 2016'da biz bir filo oluşturduk. Şu anda dünyanın en modern filolarından birine sahip çıktık. Dört tane derin sondaj gemimiz var, iki tanesi sismik. Yanımızda bunun destek gemileri… Devasa bir filodan bahsediyoruz. Ve Akdeniz'de aramalara başladık, Karadeniz'de aramalara başladık. Bu sektör için çok kısa sayılabilecek bir süre içerisinde, Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde, üç yıl içerisinde de biz bu gazı karaya ulaştırdık, üretimine başladık"
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'SAKARYA GAZ SAHASI'NDA GÜNDE 8,8 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibariyle günde 8,8 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Türkiye'deki 3 milyon 800 bin abonenin, hanenin, evin doğal gazını kendimiz karşılar hale geldik. Rakam, nisan sonunda 9,5 milyon metreküpleri bulacak ve birinci fazı, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bitecek. Önümüzdeki yıl bu üretimi iki katına çıkarıyoruz ve yıllık Türkiye, 7,5 milyar metreküp doğalgaz üretecek. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse ürettiğimiz gazın 50 katını filan üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

AA-20250411-37601314-37601302-SAKARYA_GAZ_SAHASINDA_GUNLUK_DOGAL_GAZ_URETIMI_88_MILYON_METREKUPE_YUKSELDI

'BUGÜN GABAR, 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİYOR'

Bayraktar, "Türkiye'de gitmediğimiz hiçbir yer kalmasın dedik. Ama Türkiye'de aramanın önünde farklı engeller de vardı. O engellerden bir tanesi Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiği coğrafya. Bugün terörsüz Türkiye hedefi onun için çok önemli. Ve terörden temizlendikçe bölge, 50 milyon yıldır yerin altında olan petrolü biz gittik ve orada bulduk. Yani Gabar'daki petrol bir günde, bir gecede oluşmadı. Yıllarca oradaydı. Ama o bölgelerde aramaya, ne zaman terörden kurtardık o bölgeleri, tümüyle… Orada çok güçlü bir arama programıyla 2021'de de Gabar keşfi geldi. Bugün Gabar, 80 bin varil petrol üretiyor. Bizim bu stratejiyi ortaya koyduğumuz 2016-2017 yıllarında Türkiye Petrolleri'nin günlük petrol üretimi 36 bin varildi. Sadece Gabar, bugün 80 bin varil üretiyor. Çok daha büyük bir potansiyeli olduğunu da öngörüyoruz. Yani yeni keşifler oldukça bunu açıklayacağız" dedi.

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'DİYARBAKIR'DA DÖRT SAHADA, ANKONVANSİYONEL ÜRETİMLE ALAKALI ORTAKLIK OLUŞTURDUK'

Bakan Bayraktar önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin geleceği noktaya dikkat çekerek, "Türkiye mutlaka, ankonvansiyonel üretimle alakalı bir program içerisinde olmalı. Geçmişte, son 7-8 yılda 1-2 teşebbüsümüz var. Ama şimdi çok güçlü bir programla bunu da geliştiriyoruz. Diyarbakır'da dört sahada, ankonvansiyonel üretimle alakalı yeni bir ortaklık oluşturduk. İşte 12 Mart'ta ben de Sarevik'teyken, Amerika'da, orada yeni Amerikalı şirketlerle beraber bu ortaklığı Türkiye Petrolleri olarak oluşturduk. Ve Türkiye'de ankonvansiyonel dediğiniz kaya gazı, kaya petrolü veya çatlatma yöntemiyle, Amerika'nın dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olmasını sağlayan teknolojiyle beraber… Biz şuna inanıyoruz: Türkiye, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde, on yıl içerisinde muazzam bir oyun değiştirici etkisi olacak bir sürece doğru giriyor bu şekilde. Trakya'da ve Güneydoğu'daki sahalarda, inşallah çok ümit var olarak bu işe giriyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA -AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji ve tabii kaynaklar bakanı
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